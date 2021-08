Autoroute Ila Touba : Les causes de l’accident qui a coûté la vie à 8 personnes

Selon le quotidien Source A, les causes de l’accident survenu, mercredi dernier, sur l’autoroute Ila Touba et qui a coûté la vie à 8 fervents talibés mourides, sont connues.



L’accident est causé par un excès de vitesse. D’après le journal, le conducteur du véhicule roulait à vive allure sur l’autoroute. Il avait même dépassé les 110 km par heure.



Voulant devancer une voiture devant lui, il a percuté de plein de fouet un camion qui roulait lentement sur la voie droite. Et, contrairement à ce qui a été dit, le camion n’était pas stationné sur l’autoroute.



Les victimes sont domiciliées au quartier Guinaw Rail de Thiès et sont tous membres du «dahira » Foulkou Mahsoûne.