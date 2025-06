Autosuffisance en riz : Le président Bassirou Diomaye Faye optimiste lors de sa visite à Diama





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré, jeudi, à Diama, dans la région de Saint-Louis (nord), que l’autosuffisance en riz est à la portée du Sénégal, grâce à l’augmentation des surfaces aménagées et exploitées dans le cadre de la politique gouvernementale visant cet objectif.





« Je considère que l’autosuffisance en riz est non seulement atteignable, mais que les efforts réalisés en termes d’accroissement des surfaces aménagées et mises en exploitation confirment que nous sommes sur la bonne voie, conformément à la politique du gouvernement », a-t-il affirmé.





Le chef de l’État s’exprimait lors d’une visite du nouveau casier agricole de Diama, financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), dernière étape de sa tournée de 48 heures dans le pôle territoire Nord.





« Des correctifs significatifs ont été apportés, ce qui se traduit par une progression notable dans l’aménagement. Nous comptabilisons aujourd’hui près de 10 000 hectares supplémentaires par rapport à l’année précédente, et ce rythme sera maintenu, avec une augmentation encore plus soutenue des superficies d’année en année », a promis le président Faye.





Le chef de l’État a également constaté que les superficies sont exploitées deux fois par an, avec des rendements de plus en plus satisfaisants par rapport aux années précédentes. Il a attribué cette amélioration à la formation dispensée aux producteurs, non seulement sur les techniques agricoles, mais également sur la gestion financière et le management des structures qui les regroupent.





« Cela est rendu possible grâce à notre choix de dialoguer avec les producteurs, de comprendre leurs attentes et de les prendre en charge de manière proactive », a souligné Bassirou Diomaye Faye.





« Ce dialogue entre l’État et les producteurs se poursuivra afin de rester au cœur de leurs préoccupations et d’apporter des réponses adaptées aux défis rencontrés de campagne en campagne », a-t-il assuré.





Le président de la République a par ailleurs indiqué que la région de Saint-Louis contribue significativement à la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire du Sénégal.