Avec seulement 63 mille tonnes de graines d’arachides collectées, la Sonacos va se déployer sur le terrain la saison prochaine

Mise à rude épreuve par la concurrence, la Société nationale de commercialisation de oléagineux du Sénégal (Sonacos) se contente, cette année encore, d’une campagne « acceptable ». À trois mois de la fin de la campagne de commercialisation arachidière (25 novembre 2020-25 mai 2021), les 100 tonnes prévisionnelles n’ont été atteintes. « Nous sommes à un peu plus de 63 mille tonnes de graines collectées. Comparé à l’année dernière, nous étions à 28 mille tonnes », annonce le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada.« De façon générale, la Sonacos devrait être en mesure de collecter autour de 150 mille à 200 mille tonnes. Mais du fait des difficultés qui se sont signalées dès le début de la campagne, nous pouvons nous sentir heureux et contents d’avoir finalement fait une campagne acceptable grâce aux mesures de réajustement édictées par le chef de l’Etat et appliquées », explique-t-il.Pour remonter la pente, la Sonacos entend changer de fusil d’épaule la saison prochaine. Ainsi, en plus de l’appui des opérateurs, les équipes de Fada vont investir le terrain. « La concurrence est devenue extrêmement importante, donc la Sonacos ne peut plus croiser les bras et attendre des opérateurs. C’est la raison pour laquelle à partir de la campagne 2021-2022, nous allons nous-mêmes nous déployer sur le terrain à travers nos propres points de collecte », annonce le directeur général.