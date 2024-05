Avion de Transair : les enquêteurs sénégalais, les boîtes noires et les experts américains

L’enquête sur la sortie de piste de l’avion de Transair, jeudi 9 mai à l’AIBD, connaît un tournant décisif. Les éléments du Bureau d’enquête et d’analyse (BEA), qui ont déblayé le terrain pour que jaillisse la lumière, ont été rejoints par des experts américains.



Ces derniers sont arrivés à Dakar la semaine dernière, indique L’Observateur en donnant l’information dans son édition de ce jeudi. «Après un entretien avec leurs collègues sénégalais, [ils] ont ramassé sur place quelques éléments de l’avion», rapporte le journal. En plus, signale la même source, les experts états-uniens ont reçu du BEA les boîtes noires de l’appareil.



L’Observateur informe que ces «pièces maîtresses» seront examinées dans les prochains mois à l’étranger. Elles devraient permettre de déterminer les causes exactes de la sortie de piste de l’avion de Transair, affrété par Air Sénégal pour rallier Bamako avec 79 passagers à son bord.



L’accident avait fait quatre blessés dont le co-pilote.