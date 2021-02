Avis de tempête sur les aéroports du Sénégal : Doudou Kâ accuse LAS d'avoir détourné 6 milliards Fcfa

L’État du Sénégal est soupçonné de vouloir vendre les Aéroports du Sénégal (ADS) à AIBD SA et de récupérer le Guichet unique dont la gestion est confiée à la société turque Lima-Aibd-Sumak (LAS).Le directeur de AIBD SA, Doudou Kâ, principal accusé, livre sa version des faits.Et, il va jusqu’à accuser LAS de détournement de deniers publics.L’ancien Administrateur du FONGIP a confié à Source A qu’il n’est pas satisfait de la façon dont LAS gère le Guichet unique pour lequel il a décelé plusieurs dysfonctionnements.Il constate, pour le déplorer, que c’est au Sénégal seulement que le Guichet unique est géré par un privé.Doudou Kâ reproche à LAS de collecter l’argent d’autrui pour l’utiliser pour son propre compte.«Ceci a duré trois ans et cela fait au moins 6 milliards Fcfa. Ce qui est un détournement de derniers publics», accuse-t-il.Avant d’ajouter que LAS ne verse plus de redevances depuis 2019. Il est catégorique : «C’est l’AIBD qui doit collecter ces redevances. Et pour ce faire, l’AIBD doit être le propriétaire de tous les ADS».En termes clairs, l’État du Sénégal va vendre ses aéroports à l’Aibd. Affaire à suivre.