AXA Sénégal : Amar Kébé, nouveau Directeur général

Amar Kébé a pris la tête de la filiale du groupe français, AXA, le 26 janvier.





Il remplace Alioune Diagne qui, après 40 années de bons et loyaux services, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. L’ancien Directeur général a rejoint AXA Sénégal il y a 40 ans dans les équipes Transport et Aviation, où il a passé 18 années, puis a occupé successivement les fonctions de Directeur des Opérations d’assurances, Directeur Général Adjoint, Directeur Général Délégué en 2011, avant d’être promu Directeur Général en 2012, poste qu’il occupait jusqu’au 25 Janvier 2023.





Sous son leadership, AXA Sénégal a fortement consolidé sa position de leader du marché sénégalais de l’assurance non-vie, acquise depuis 30 années consécutives, grâce à un quasi-doublement du chiffre d’affaires de la société sur la même période, passant de 11,7 Milliards FCFA à 22,8 Milliards FCFA.





Par ailleurs, AXA Sénégal a dans le même temps accru sa rentabilité, et a su bâtir des partenariats solides avec des acteurs locaux importants, livré des offres et services innovants et réalisé une importante croissance en transport et en santé, segments stratégiques sur le marché local. « Je suis infiniment reconnaissant au Groupe AXA pour les 40 années passées à AXA Sénégal, ainsi que pour la confiance qui a été placée en moi au plus haut niveau de cette société durant plus de 10 ans, et je resterai toujours proche d’AXA qui est ma famille », a déclaré le Directeur général sortant, Alioune Diagne.





Un homme du sérail





Son successeur Amar Kébé a rejoint le Groupe AXA il y a 22 ans, d’abord dans les équipes Règlements et Juridique pendant les douze premières années avant d’occuper successivement plusieurs postes de directions opérationnelles, tant techniques que commerciales, notamment Directeur Commercial, Directeur d’Exploitation et Membre du Comité Exécutif, jusqu’en 2019, date à laquelle il a été promu Directeur Général Adjoint, poste qu’il occupait jusqu’à sa nomination comme Directeur Général.





Depuis son arrivée à AXA Sénégal, sa première expérience professionnelle, Amar a fortement contribué à l’organisation et au développement de l’entreprise, assurant la pérennité et la rentabilité de nos lignes de business stratégiques, tout en participant au rayonnement d’AXA Sénégal sur le marché national. Son profil est idéal pour mener les destinées d’AXA Sénégal, si l’on en croit Thierry Kepeden, DG de AXA Cameroun et AXA CIMA : « Je suis convaincu qu’Amar, avec l’équipe de direction d’AXA Sénégal, poursuivra avec succès la consolidation des excellents résultats successifs d’AXA Sénégal, et continuera de remplir notre objectif d’accélération d’un développement rentable et d’une diversification de nos réseaux de vente, en offrant notamment des solutions de protection innovantes et en devenant un partenaire des entreprises et des familles sénégalaises qui ont besoin de protection. Je suis également convaincu que sous le leadership d’Amar, AXA Sénégal et ses partenaires locaux continueront à être un moteur du développement et de la prospérité de l'économie sénégalaise. »





Le nouveau DG de AXA Sénégal, de son côté a montré sa détermination à pérenniser le leadership d’AXA dans le secteur : « Je remercie le Groupe AXA pour cette haute marque de confiance et m’engage, avec la collaboration et le soutien de l’ensemble des équipes, à donner le meilleur de moi-même pour atteindre les objectifs qui m’ont été assignés ».