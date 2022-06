Axe Dahra Linguère : Ce que l'on sait sur l'accident de bus qui a fait 1 mort et 15 blessés

Un grave accident s’est produit hier samedi vers vingt heures sur la route Dahra-Linguère à hauteur du village de Somme. Un bus qui assure la desserte Linguère-Dakar a fait un dérapage suivi de renversement suite à l’éclatement du pneu arrière droit. Le bilan fait était d’un mort et quinze blessés. La personne décédée est un mécanicien du nom de Mbaye Atta Ndiaye âgé de 30 ans et domicilié à Dahra. Toutes les victimes ont été acheminées aux à l’hôpital Mgatte Lô et au centre de santé de Dahra.