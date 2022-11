Axe Dahra-Mbeuleukhé : Un « wopouya » se renverse et fait 02 morts et 23 blessés graves

Un grave accident s’est produit ce lundi vers dix-sept heures sur la piste de production reliant Dahra à la cité religieuse de Mbeuleukhé.







Un véhicule de transport communément appelé « Wopouya » immatriculé LG6406-C en provenance de Dahra et surchargé de passagers en direction de Mbeuleukhé, s’est renversé à hauteur du village de Dendiéli distant de trois kilomètres de la ville de Dahra.





Le bilan est chiffré à deux morts et vingt trois blessés graves. Les dames Soukeye Niang et Adama Gaye sont les deux personnes qui ont perdu la vie dans cet accident tragique. Toutes les victimes ont été acheminées au centre de santé de Dahra et à l’hôpital Magatte Lo de Linguère par les sapeurs-pompiers.





Selon notre source, une défaillance mécanique serait à l’origine de l’accident, l’un des pneus avant s’est détaché et le véhicule s’est renversé faisant plusieurs tonneaux.