Axe Kidira-Bakel : 109 ouvrages renouvelés dont 11 grands ponts

L’Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) accélère la cadence sur l'axe Kidira-Bakel (65 Km) à moins de deux mois de l'hivernage. Lequel un axe est réputé très «sensible» à cause des grands cours d'eau qui le traverse.





Avec un taux d'exécution très avancé, les travaux sont presque finis. Les ingénieurs, les conducteurs de chantier, les techniciens et les ouvriers sont à pied d'œuvre, de jour comme de nuit, y compris les week-ends pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ceci, au grand bonheur des populations du Sénégal oriental.





Plusieurs anciens ponts et dalot-ponts ont été démolis et reconstruits aux normes requises du projet. Au total 109 ouvrages ont été renouvelés dont 11 grands ponts. Et, l'on peut remarquer l'élargissement de la chaussée aux règles du gabarit.





Ce dimanche 12 mai 2024, à 14h sous un soleil accablant où le thermomètre monte en flèche à 47?, le chef de Projet, Massamba Diop a effectué une visite inopinée pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.





Quelques ponts ont été visités dont celui de Béma qui constitue le cordon ombilical entre la commune de Gabou et la ville de Bakel.