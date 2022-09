Axe Linguère-Dahra : Un camion chargé de phosphates se renverse et fait 1 mort et 2 blessés graves.

Un accident spectaculaire s’est produit ce lundi vers dix sept heures sur la route Dahra-Linguère à hauteur du village de Some distant de quinze kilomètres de Dahra. Un camion immatriculé TH 0188 EX chargé de phosphates en provenance de Ndendori dans la région de Matam pour Dakar a fait un dérapage suivi de renversement. Le bilan fait état d’un mort et deux blessés graves. L’apprenti Mame Cheikh Gningue âgé d’une vingtaine d’années a péri sur place, coincé dans la cabine tandis-que le chauffeur du poids lourd Lamine Wor (43 ans) et le conducteur de la moto sont grièvement blessés. Il a fallu l’intervention des bulldozers de l’entreprise de la CSE pour extraire la victime du véhicule. Selon notre source, le chauffeur du camion voulait éviter une moto qui s’est renversée sur la route. Ne voulant pas écraser la moto et son conducteur, le chauffeur du camion tente de les dévier et perd le contrôle du voilant. Le véhicule se renverse et se retrouve toutes les roues en l’air loin de la route. Le corps sans vie de l’apprenti ainsi que les deux blessés ont été acheminés au centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie a ouvert une enquête.