Axe Linguère-Matam : Un minicar se renverse et fait 02 morts et 13 blessés dont 09 graves ( Illustration )

C’est un accident d’une rare violence qui s’est produit ce jeudi 1er avril vers 11 heures sur la route Linguère-Matam à hauteur du village de Dokhoba distant de 15 km de Linguère.Un véhicule de transport de type minicar 19 places immatriculé DK8595A, en provenance de Linguère pour Matam a fait un dérapage suivi de renversement à la suite de l’éclatement de l’un des pneus arrière.Le bilan est chiffré à 02 morts et 13 blessés dont 09 graves.Les personnes décédées s’appellent Ibrahima Djiby Ndiaye et Mouhamadou Sy domiciliées à Hamady Ounaré dans le département de Kanel.Leurs dépouilles ont été déposées à la morgue de l’hôpital Magatte Lo par les sapeurs-pompiers de Linguère et les blessés admis au service d’urgence dudit centre hospitalier. La gendarmerie de Linguère a ouvert une enquête.