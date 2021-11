Axe Louga/Saint-Louis : Une femme enceinte et un vieil homme mortellement fauchés par un véhicule

Un grave accident s’est produit hier sur la route Louga Saint-Louis à hauteur de la commune de Sakal. Un véhicule particulier a dérapé et percuté un groupe de personnes qui prenaient tranquillement leur petit déjeuner au bord de la route nationale.