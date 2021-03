Axe Touba-Dahra : Un camion se renverse et fait 03 blessés graves

Un grave accident s’est produit ce vendredi 26 mars vers 18 heures sur la route Touba-Dahra à hauteur du village mouride de Mbacké Barry.Un camion gros-porteur qui convoyait de la marchandise vers le Fouta s’est renversé sur la chaussée paralysant du coup la circulation pendant plus de deux tours d’horloge.Selon une source de Seneweb proche de l’enquête, le chauffeur du camion qui voulait éviter un chien a causé la chute du poids lourd.Les dégâts matériels sont énormes, la marchandise composée essentiellement de denrées alimentaires éparpillée et le camion endommagé. Le chauffeur du poids lourd et ses deux apprentis s’en sont sortis avec des blessures.Des engins de l’entreprise de construction de l'axe routier Dahra-Louga ont été appelés en renfort pour faire libérer la chaussée.