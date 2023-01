Axe Ziguinchor-Bignona : La grève des transporteurs immobilise les véhicules "7 places"

La grève des transporteurs immobilise les véhicules "7 places"

Le déplacement entre Bignona-Ziguinchor pour les usagers des véhicules 7 places est bloqué depuis hier. La grève des transports est passée par-là.





A la gare routière de Bignona où nous nous sommes rendus ce matin pour prendre ces types de voitures pour Ziguinchor, c'était quasiment vide. Les rares véhicules 7 places trouvés sur place ne sont pas autorisés à bouger, même pour les autres destinations. L'espace de stationnement de ces voitures de transport entre Bignona et Ziguinchor d'habitude bruyant, est resté calme comme un cimetière. Même situation du côté du bureau d'enregistrement. A. Badji, un des chauffeurs trouvés sur place de explique: "Les chauffeurs qui veulent faire la navette ne peuvent pas le faire, ils ne sont pas autorisés".