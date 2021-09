[Vidéo] Aymérou Gingue : « Il n’y a pas de lenteur dans l’affaire des trafics de passeports »

Aymérou Gingue : « Il n’y a pas de lenteur dans l’affaire des trafics de passeports »

Le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar (Bby) s’est exprimé sur l’affaire de trafic des passeports diplomatiques qui défraie la chronique. Invité du Jury du dimanche sur Iradio, Aymérou Gingue estime que dans ce dossier impliquant des députés de l’Assemblée nationale, « On n’est pas dans un cas de flagrant délit. Il y a une personne centrale qui a été arrêtée et au cours de l’enquête on a trouvé chez lui des documents qui semblent appartenir à des députés ». Or, souligne-t-il, « Le député ne peut pas enlever son immunité. Il faut toute une procédure ».