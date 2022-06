Aziz Salmone Fall : «Dakar, une ville extrêmement polluée où tout le monde va avoir un cancer d’ici 50 ans»

Une épidémie de Cancer à Dakar d'ici 50 ans, Aziz Salmone Fall

Interpellé sur les conditions pouvant favoriser une sortie du Sénégal et de l’Afrique de l’engrenage de la dette, le politologue Aziz Salmone Fall lâche une bombe au cours de son analyse. Signalant que le Sénégal est encore dans l’ornière de la dette, à cause d’une extraversion sur sa capitale, il déclare que Dakar est une «ville polluée où tout le monde va avoir un cancer d’ici cinquante ans».