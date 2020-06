Baba Tandian : "Le souhait du monde du basket est voir Dakar Arena porter le nom de Ablaye Seye Moreau"

L'ancien patron du basket sénégalais, Baba Tandian a réagi au décès de Ablaye Seye Moreau. Dans une note parvenue à Seneweb, il adresse ses condoléances à sa famille, à ma ville de Saint-Louis et au monde du basket-ball sénégalais. Baba Tandian a également, au nom du monde du basket, émis le souhait de voir Dakar Arena porter le nom de Ablaye Seye Moreau. Voici l'intégralité de son hommage à Seye-Moreau.