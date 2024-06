Babacar Ba du Forum du justiciable: «La croisade contre les cartels de la drogue doit être intensifiée»

La saisie récurrente de drogue dure préoccupe également le Forum du justiciable. Ainsi, à travers un communiqué reçu, Babacar Ba «invite les autorités étatiques à outiller davantage nos vaillants soldats de l'économie qui abattent un travail colossal au péril de leur vie». «La croisade contre les cartels de la drogue doit être intensifiée. Le Sénégal ne doit en aucun cas être un terreau fertile pour les vendeurs de la mort », a-t-il proposé.