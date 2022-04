Babacar Ngom SEDIMA, parrain de la troisième édition du MeetUp de SeptAfrique : Parcours d'un entrepreneur hors pair au service de son pays

Babacar Ngom SEDIMA, parrain de la troisième édition du MeetUp de SeptAfrique : Parcours d

L'hôtel Terrou-bi de Dakar accueillera, le vendredi 06 mai 2022, la troisième édition du plus grand rendez-vous entre les chefs d'entreprise, grands décideurs et entrepreneurs sénégalais : le meetup de SeptAfrique.





Pour l'année 2022, Mouhamed Fall Al Amine et ses équipes ont retenu un thème important, "Comment bâtir un secteur privé national fort et dynamique", avec un parrain exemplaire, le président de la SEDIMA, M. Babacar Ngom.





Le soldat de l'économie sénégalaise, entrepreneur hors pair cité aujourd'hui en exemple, partout en Afrique et dans le monde entier, sera à l'honneur lors de cet événement qui va réunir plus de 500 chefs d'entreprise.





Au Sénégal, on a tous grandi avec la légendaire histoire de Babacar Ngom. Dans les écoles de formation ou lors de grandes rencontres, le parcours exceptionnel de l'homme est exposé de manière fréquente pour servir de modèle à la jeunesse.





Comment cet homme a réussi à mettre sur pied un empire à partir de 60 mille FCFA et 120 poussins ?





En 1976, Babacar Ngom, âgé seulement de 22 ans, avec comme seul diplôme un BEPC et un BEP en mécanique automobile, décide de s’établir à son propre compte avec la création d'une petite entreprise, la Sénégalaise de Distribution de Matériel Avicole (Sedima), devenue aujourd'hui, numéro 1 de l’aviculture au Sénégal et dans la sous-région.





L’aventure SEDIMA a débuté dans une pièce de 16 m2, située en pleine banlieue dakaroise. Trois décennies plus tard, la SEDIMA est passée de 120 poussins, à une capacité de plus de 30 000 000 de poussins par an et la production de 300 000 tonnes d'aliments.





Avec détermination, passion, créativité, courage et un engagement sans faille, le très modeste entrepreneur a réussi le pari de hisser un business, débuté avec 60 000 FCFA, vers une Société Anonyme au capital de 2 milliards.





Très engagé au service de son pays, le soldat de l'économie, parrain de la troisième édition du MeetUp de SeptAfrique, a entrepris plusieurs projets dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie, de l’immobilier et la finance. Ce, afin d’accompagner l’émergence du pays continent.





Pour Babacar NGOM, la réussite repose avant tout, sur la confiance en soi-même, de ses débuts à ses plus grands succès. D'où son message à la jeune génération qu'il appelle à l'engagement et à l'entreprenariat.





« Tout le monde ne peut pas trouver un emploi dans l’administration. Il faut qu’il y ait aussi ceux qui donnent du travail et je suis persuadé qu’en leur montrant des exemples et en les incitant à développer cette envie et ce courage, ils y parviendront », estime-t-il.





En février 2022, Babacar Ngom, parrain de la première promotion de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio, a livré un discours motivant avec le secret de sa réussite. "Vous êtes aujourd’hui diplômés, après une longue formation. Certains d’entre vous seront demain dans les entreprises. Mais, sachez aussi que vous ne pouvez pas tous aller servir dans des entreprises. Il faudra donc penser à la création de votre propre entreprise. Il faut entreprendre, croire en vous. Il y a aussi une chose très importante à prendre en compte. C’est le respect des parents pour réussir. Quand vous avez la bénédiction de vos parents, la réussite suivra dans toutes les choses que vous ferez. Je vous exhorte aussi à aimer encore plus votre pays. Nous avons en partage le Sénégal, un beau pays », conseille-t-il.





Pour Mouhamed Fall Al Amine, Président de SeptAfrique Group, le choix du président du club des Investisseurs Sénégalais (CIS) comme parrain de la troisième édition du MeetUp n'est pas un simple hasard.





"Babacar Ngom est un brillant sénégalais, qui à un certain moment de sa vie, a mis en place une entreprise dénommée SEDIMA qui est devenue une référence dans l'industrie, indique-t-il. Il est parvenu à être au devant de la scène et à se positionner comme un repère pour la jeunesse africaine. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de rendre hommage à cet homme qui se bat depuis qu'il a 20 ans. Le parrain de la troisième édition du MeetUp de SeptAfrique est un homme exceptionnel, une référence remarquable pour la jeunesse sénégalaise. Nous ne cesserons jamais de le dire. Aujourd'hui, cette jeunesse pense que le débat doit être tourné vers la politique alors que le débat doit être économique. Le Sénégal ne peut se développer s'il ne dispose pas d'entreprises fortes et d'un secteur privé fort. SeptAfrique a donc choisi de présenter à la jeunesse le parcours de Babacar Ngom qui a tout donné pour son pays. Pour montrer à la jeunesse qu'il est possible de réussir au Sénégal, leur dire qu'il ya un homme, qui s'est battu pour bâtir une certaine réussite. Nous ne ménagerons donc aucun effort pour la réussite de cet événement. Le président du Groupe SEDIMA est une référence pour la jeunesse, et particulièrement pour moi".