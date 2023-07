Baccalauréat 2023 : Les mots d’encouragement de Doudou Ka

Le Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires du Sénégal, Doudou Ka, félicite les nouveaux bacheliers pour l'obtention de leur diplôme de baccalauréat, les encourageant à célébrer cette étape tout en restant humbles et reconnaissants envers leurs soutiens. Il leur rappelle également que malgré les échecs, persévérer et travailler dur sont essentiels pour réussir.





L'intégralité de son message :





Un immense bravo à nos nouveaux bacheliers !





C'est avec une grande joie et un profond sentiment de fierté que je vous adresse mes sincères félicitations pour l'obtention de votre diplôme de baccalauréat.





Cette étape importante de votre vie est le fruit de votre détermination, de votre travail acharné et de votre persévérance.





Je vous encourage à célébrer cette étape importante de votre vie, mais également à rester humbles et reconnaissants envers ceux qui vous ont soutenus tout au long de votre parcours.





Maintenant, le monde universitaire s'ouvre à vous pour façonner votre avenir.





Encore une fois, félicitations pour votre réussite.





Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite.





Celles et ceux à qui la chance n’a pas souri cette année, je leur conseille de garder le cap et la confiance.





Ne pas avoir réussi n’est pas avoir tout raté.





Remettez le cœur à l’ouvrage.