Bagarre à Touba: Un berger assène plusieurs coups de coupe-coupe à un cultivateur

Un eleveur bat un paysan à coups de coupe-coupe à Touba

Les relations conflictuelles entre cultivateurs et éleveurs ne cessent de faire des victimes dans le bassin arachidier ! Et la dernière en date s'est passée dans le village de Kéré Mbaye. En effet, une bagarre qui a éclaté entre un berger et un cultivateur, au niveau de cette localité située dans la commune de Touba, a failli virer au drame.





Armé d'un coupe-coupe, le premier a asséné plusieurs coups au second sur différentes parties du corps de son vis-à-vis qui atterrit aux urgences de l'hôpital Matlaboul Fawzayni. Selon des informations de Seneweb, le mis en cause a été arrêté par les gendarmes de la brigade de proximité de Ndindy où il est actuellement en garde à vue.