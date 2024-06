BAISSE DES COÛTS DE LA VIE: RETOUR DES MAGASINS TEMOINS

Le nouveau régime, dans sa politique de baisse des denrées, a décidé de restaurer les magasins témoins, en guise de mesures d’accompagnement, de régulation et de contrôle. Pour assurer cette régularisation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins dans toutes les localités en impliquant les jeunes et les femmes.













« Les magasins témoins vont être mis en place en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ca donnera une traduction complète de l’engagement du gouvernement de désormais faire du service civique et des volontaires civique une arme de développement. Donc, ça va être mis en place à travers les magasins témoins. Les moins jeunes s’en rappelleront : la SONADIS était une société de l’État qui parvenait à réguler les prix. Ce n’est pas pour aller concurrencer » mais c’est pour « aller faire de l’affichage des règles », renseigne le ministre Secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Aminou Lo.













Il annonce également qu’il peut y avoir énormément de réduction sur tous les aspects si toutefois le train de vie l’Etat est réduit car le gouvernement est en train de travailler là dessus.