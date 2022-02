Baisse des denrées de première nécessité: Ce que l'Unacois Yeessal recommande à ses membres

Unacois Yeessal sur la baisse des prix

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Yeessal) s’est fendu d’un communiqué pour saluer les efforts consentis par l’Etat pour le renoncement d’impôts et taxes d’une valeur de 50 milliards de FCFA.





Pour rappel, le chef de l’Etat avait annoncé la baisse des prix de certaines denrées alimentaires comme le sucre, l’huile et le riz lors du dernier conseil des ministres.





Sur ce, l’Unacois Yeessal demande à tous les commerçants du Sénégal, plus précisément à ses membres et sympathisants, d’appliquer « l’effectivité concrète des nouveaux prix sur toute l’étendue du territoire national tout en tenant compte du coût de transport ».