[Document] Baisse des prix des denrées: Ce que prévoit l'arrêté ministériel en cas "d'infraction"

C'est maintenant acté et gravé dans le marbre. Après l'entrée en vigueur ce lundi 24 juin à 00 heure, le ministère de l'industrie et du commerce vient de publier l'arrêté des nouveaux prix plafond de certains produits : l'huile, le riz, le sucre la farine, le pain et le ciment.





A son article 3, l'arrêté souligne: « les commerçants ont l'obligation de publier les prix ainsi fixés de façon visible et lisible, par tout moyen approprié, notamment le marquage, l'étiquetage et l'affichage».







Cependant, le ministre Serigne Guèye Diop a tenu à mettre en garde les contrevenants à ce présent arrêté, dont les plus bruyants sont les meuniers qui refusent de se conformer à la nouvelle structuration des prix.





«Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur», souligne l'arrêté.