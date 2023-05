Baisse des prix du loyer : le procureur de la République entre en scène

Le président de la Commission nationale de régulation des baux à usage d’habitation du Sénégal (Conarel), Momar Ndao, révèle dans L’Observateur de ce lundi qu’«environ une vingtaine de bailleurs récalcitrants vont être envoyés devant le procureur». Ces renvois au parquet font suite au traitement des 2310 plaintes, de bailleurs ou de locataires, enregistrées par ladite commission entre le 1er mars et le 4 mai.



Momar Ndao révèle que trois types de contentieux sont recensés. Ils concernent le paiement du loyer après consommation, l’invocation de la surface corrigée pour ne pas appliquer la baisse et le refus de se soumettre à la nouvelle loi parce qu’on a respecté celle de 2014.



Le président de la Conarel a révélé qu’en plus des 2310 plaintes déjà répertoriées, ses services ont reçu 7063 appels pour des renseignements. Il précise que les 3986 ont été effectués en mars tandis que le reste a été relevé en avril. «Cela veut dire que les gens comprennent de mieux en mieux les dispositions relatives aux mesures prises par l’État», croit savoir Momar Ndao.