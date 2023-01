Baisse des subventions pour le secteur de l'énergie : Pape Malick Ndour évoque un “réajustement” et dévoile les raisons…

Dans sa livraison de ce vendredi 6 janvier 2022, Bès Bi Le jour évoque une hausse des prix des hydrocarbures et de l'électricité,décidée par le gouvernement. Laquelle sera confirmée par la nouvelle grille tarifaire des prix dans le secteur qui sera publiée ce soir même, ajoute le journal du groupe Emedia. Lequel souligne : « En effet, le gouvernement va revoir les coûts dans le secteur des hydrocarbures. Si la bonbonne de gaz va être épargnée, l’essence et le gasoil connaîtront chacun une hausse de 100 francs. Pour l’électricité, la hausse ne s’appliquera pas à la tranche sociale (jusqu’à 150 kwts), tout le contraire des autres tranches. »



Principale raison de cette hausse, une baisse des subventions dans le secteur de l'énergie. Pour rappel, en 2022, face à l’impact de la guerre en Ukraine, le gouvernement avait pris d’importantes mesures et de manière concertée avec tous les acteurs, pour faire baisser les prix des produits de consommation courante. Toutefois dans un entretien accordé à L’AS, Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, a estimé qu’il était nécessaire, notamment pour concrétiser “la politique du président de la République en faveur des couches vulnérables”, d’effectuer des réajustements. “il nous faut dégager des marges budgétaires pour financer toute cette politique sociale et de ce point de vue, je pense qu'il serait normal de laisser l'Etat souffler un peu en appliquant une partie de la vérité des prix concernant les produits des hydrocarbures et de l'Energie qui ont connu des hausses exponentielles sur le marché mondial, explique-t-il. Le Président a annoncé dans son discours un ajustement ciblé des prix de l'énergie ; il faut que les acteurs le comprennent ainsi et essayent, avec le gouvernement, de trouver les moyens de réussir le ciblage”



Pape Malick Ndour a insisté, par ailleurs, sur les efforts, à ses yeux inédits, déployés par Macky Sall pour garantir la protection sociale des Sénégalais : “Le Président de la République est le champion du monde des politiques de protection sociale, il l'a réaffirmé lors de son discours (Ndlr : du 31 décembre 2022.. Le Sénégal de tous et pour tous est une réalité dans le contexte actuel marqué par une succession de crises dont la plupart est importée. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est fait par l'Etat pour les prix à la consommation n'existe dans aucun autre pays. Malgré la conjoncture économique mondiale, c'est près de 750 milliards de subventions que l'Etat a accordés rien que pour le secteur de l'énergie ; et durant toute l'année 2022, les prix de l'électricité et du carburant ont été maintenus à des niveaux assez bas par rapport à la vérité des prix. Tout cela pour éviter aux ménages les effets pervers de l'inflation qui grèvent leur pouvoir d'achat”.



Pape Malick Ndour de conclure en détaillant les mesures prises par le chef de l’État pour soulager les Sénégalais : “D'importantes mesures ont été prises dans le dernier trimestre de 2022, et de manière concertée avec tous les acteurs, pour faire baisser les prix des produits de consommation courante. Plus récemment, lors de son discours à la nation, le chef de l'Etat a encore pris d'importantes mesures concernant les bourses de sécurité qui sont passées de 25 à 35 000 FCFA. Ce qui correspond à l'allocation minimale de retraite. Et tout cela entre dans le cadre de la politique du président de la République en faveur des couches vulnérables”.