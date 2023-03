Baisse du coût du loyer : Momar Ndao revient sur l'échec de la loi de 2014

Le tout nouveau président de la Commission de régulation du loyer s’exprimé sur Seneweb, dans un entretien exclusif. Momar Ndao est notamment revenu sur l’échec de la loi de 2014 qui visait à réguler le secteur et baisser les coûts. Il a mis en cause “les propriétaires ont trouvé des subterfuges pour contrecarrer les prix fixés”.





Momar Ndao explique que si les bailleurs ont pu exercer à l’époque leur diktat c’est parce qu’il “n’existait pas une cellule étatique pour réguler et permettre surtout aux populations de soumettre leurs revendications”. “Le manque d’information est la grande cause parce que même les bailleurs, en tout cas la plupart d’entre eux, ne connaissent pas la loi, souligne-t-il. On ne peut appliquer une loi qu’on ne connaît pas”.





“Les premiers chantiers seront donc de permettre aux bailleurs et aux locataires de connaître les chartes”, indique-t-il.