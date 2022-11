Baisse du prix du loyer : les experts immobiliers refusent, Macky Sall force le passage

Le rapport des concertations sur la vie chère a été remis au Président Macky Sall. Parmi les commissions ayant pris part aux discussions, celle consacrée au Loyer. Ses membres avaient déposé leurs conclusions le 10 octobre dernier. Une mesure d’application immédiate et dix à caractère structurel ont été adoptées dans le but de faire baisser les prix du loyer.



Si toutes les parties prenantes aux concertations sur le loyer s’accordent sur la baisse des prix, il n’y a pas eu d’accord sur la manière. Face à ce blocage, le chef de l’État a décidé de forcer le passage. «Malgré l’absence d’une entente sur la méthodologie, l’État a pris la décision souveraine de faire baisser les loyers», a confié à L’Observateur une source gouvernementale.



Dans les mêmes colonnes, un participant aux concertations embraye : «On est tous d’accord qu’il faut baisser les coûts du loyer parce que les niveaux d’augmentation ne sont pas justifiés. Entre 1994 et 2014, les loyers ont augmenté de 256%, selon les données gouvernementales, là où seuls les matériaux de construction avaient évolué de 47%. Donc, on est d’accord qu’il faut baisser, mais c’est sur la méthode qu’il n’y a pas eu accord au sein de la commission.»



Les sources de L’Observateur affirment que les grincements de dents à propos d’une baisse des prix, selon la durée de l’amortissement ou la capitalisation, proviennent des experts immobiliers. «Ils pensent que si on baisse les taux du loyer, on peut freiner l’investissement immobilier au Sénégal et créer une pénurie», confie un collaborateur du chef de l’État interrogé par le journal du Groupe futurs médias.



Dans tous les cas, Macky Sall va faire un passage en force. Quand ? Comment ? L’Observateur n’a pas donné des précisions en ce sens. En revanche, le journal indique le chef de l’État n’entend pas s’arrêter à la baisse des prix du loyer. Il souhaite en plus faciliter l’accès aux logements. «Parce qu’il (le président de la République) a constaté que les gens payaient quatre mois d’un seul coup pour accéder à leur logement en location, il nous a demandé de faire des propositions afin que le loyer baisse, mais aussi que les conditions d’accès au bail à usage d’habitation soient allégées, surtout pour les loyers les plus bas», informe la source de L'Observateur.