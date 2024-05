Bakary Bathily, un pur produit de l'APIX aux commandes

L’Agence de Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX) vient d’installer son cinquième et plus jeune Directeur Général, Bakary Bathily. Ayant consacré pratiquement toute sa carrière à l'Agence, sa nomination, survenue il y a deux semaines, reflète la confiance accordée par la toute nouvelle équipe présidentielle.





Reconnu pour son professionnalisme et sa cordialité, le nouveau Directeur Général de l'Investissement et des Grands Travaux aura pour mission de poursuivre les réformes du climat des affaires, de promouvoir les opportunités offertes par la destination Sénégal et de continuer la mise en œuvre des grands projets. Monsieur Bathily poursuivra également l'important travail sur les Zones Économiques Spéciales (ZES) pour attirer les investisseurs vers des espaces dédiés à l'accueil et à l’accompagnement de leurs projets.





L’APIX, forte de vingt-quatre années d'expertise, a contribué à des projets majeurs tels que l’incubation de l’Aéroport de Diass, la Gare TER de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), l’Autoroute à péage, la restructuration de Pikine Irrégulier Sud 1ère et 2ème phase (PIS 1 et 2), le Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE), le Programme de Développement Territorial et Touristique de Saint-Louis ( PDT/SL) , le Centre International de Conférence Abdou Diouf(CICAD), le Train Express Régional ( TER) et le Mémorial de Gorée.





Les employés de l'APIX, dont beaucoup ont déjà travaillé avec le nouveau Directeur Général, expriment une grande confiance en sa capacité à consolider le rôle central de l'Agence dans le progrès du pays et à poursuivre sur la lancée sociale de son prédécesseur.





Pour Seydou Kane, responsable logistique et Président de l'Amicale des employés, « le nouveau Directeur Général a toutes les qualités pour réussir. Il connaît parfaitement la structure et a contribué, comme chacun d'entre nous, au rayonnement de l'APIX. Je lui souhaite bonne chance et lui adresse la bienvenue chez lui ».





Angélique Pouye, Chef du Centre de Facilitation des Procédures Administratives, témoigne : « Je connais le nouveau Directeur Général depuis plus de 16 ans. Nous avons toujours eu d'excellentes relations, avec des parcours similaires, ayant tous deux obtenu le Bac et étudié en France. Je le décrirais comme quelqu'un de généreux, ouvert d'esprit, sociable et à l'écoute. Il n'hésite pas à se rendre disponible et à proposer des solutions aux problèmes rencontrés. Son expérience dans divers départements de l'Agence est un atout majeur, lui permettant d'être en contact direct avec les agents. Je lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission ».





Fatma Fall, Conseillère Technique à la Direction Générale, Chargée de Veille et d'Intelligence Économique, témoigne également : de son expérience avec Bakary Sega Bathily : « En décembre 2008, j'ai rejoint l'APIX après une candidature spontanée ! L'Agence était en pleine effervescence et j'ai partagé mon bureau avec Bakary Sega BATHILY. Nous avions une passion commune pour la gestion des connaissances. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions ».





Pour Lamine "Petit" Ba, chauffeur détaché à la Direction Communication et RSE, « le nouveau Directeur Général de l’APIX est une personne formidable. Son parcours au sein de l'Agence constitue un atout précieux. Je lui souhaite plein succès et j'espère qu'il laissera une marque indélébile de son passage à la Direction Générale ».