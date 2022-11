Bakel : Le DG de l’ADL annonce la mise en place du forum des territoires dénommé « Penccum Gox Goxaan Yii »

Visiblement très satisfait de sa rencontre avec le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal à l’occasion de la vulgarisation du schéma d’aménagement transfrontalier intégré tenu à Bakel dans la région de Tambacounda, le Directeur général de l’Agence de Développement Local (ADL) annonce la mise en place d'un forum des territoires appelé «Penccum Gox Goxaan Yii ».





« Nous allons vers la mise en place d’un forum des territoires appelé « Penccum Gox Goxaan Yii ». Ce sera l’occasion pour le ministre des Collectivités territoriales de se déplacer avec l’ensemble de ses services (AGEROUTE, ADL, PUMA etc.) pour rencontrer les populations, adresser les difficultés pour voir dans quelles mesures prendre en charge ces questions ». Abdoulaye Ndao a d’ailleurs rappelé avoir eu l’agrément du ministre des Collectivités territoriales. Il pense que quelque chose est déjà fait. « Cette visite dans le département de Bakel nous a permis de constater que Bakel est là en mouvement et sa jeunesse est debout et les femmes sont debout derrière le président de la république et je pense que d’ici peu, certaines difficultés seront derrière nous », souligne-t-il. Avant de dire toute sa disponibilité et son engagement à accompagner le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal qui a compris que pour prendre en charge les questions liées au développement, il était extrêmement important de bâtir des stratégies, des orientations basées sur l’intégration parce qu’étant seul, les moyens limités, nous ne pouvons pas prendre en charge ces questions.