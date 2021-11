Bakel : Un acheteur d’or tué par un orpailleur

Un meurtre secoue la commune de Moussala sise dans le département de Bakel, rapporte L'Observateur.



Le Malien Idrissa Sangaré, orpailleur de son état, est accusé d’avoir tué un acheteur d’or.



Après son crime, il a dérobé 1,5 million de Fcfa à la victime avant d’abandonner la dépouille en pleine forêt.



Le jour des faits, le présumé meurtrier avait invité sa victime, un riche commerçant de 45 ans, à l’accompagner au village de Diyalabacary.



En cours de route, Sangaré sort de son sac un objet contondant utilisé pour creuser les puits d’or et s’acharne sur le commerçant.



Il lui assène plusieurs coups au visage et à différentes parties du corps. La victime s’affale, agonise et rend l’âme.



Après enquête, Sangaré a été arrêté et placé en garde à vue. Il sera déféré ce lundi au parquet de Tamba.