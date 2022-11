Bamba Kassé indexe la connivence entre certains patrons de presse et les hommes politiques

“Le véritable problème de la presse aujourd'hui est la partialité médiatique de certains. C'est cette confusion que certains entretiennent savamment et de façon volontaire qui fait que même le public ne s'y retrouve pas”, a asséné Bamba Kassé, Secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication (SYNPICS). ''Il y a des patrons qui font des réunions dans des quartiers généraux politiques et le lendemain portent des desiderata politiques sur la place publique", a-t-il poursuivi lors de la conférence de presse de la Coordination des Associations de Presse (CAP).