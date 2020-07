Bamba Kassé : « Il nous sera très difficile de défendre un média coupable d'avoir relayé des insultes »

Moustapha Cissé Lô pourrait bien entraîner dans sa chute des hommes de médias qui ont diffusé les propos dans lesquels le député désormais exclu de l'Alliance pour la république (Apr) profère des insultes qui se retrouvent sur la place publique. Le journaliste Bamba Kassé, secrétaire général du Synpics met en garde ses confrères qui ont relayé lesdits propos. Pour lui, le fait est « Désolant parce que les médias ne doivent pas être que des caisses de résonance, mais des filtres, capables de faire le tri entre ce qui est intéressant pour le public et ce qui, au contraire, l’indispose. Dangereux parce que si les Insultes et autres insanités sont reproduits telles quelles par des médias et servi au public cela veut dire que demain les mêmes insultes et insanités destinées à une consommation publique ou communautaire le seront par le même canal ».





Repris par le site Xalima, Kassé avertit : « Demain, si une action publique est ouverte, le diffuseur sera poursuivi au principal. Et convenons nous en : il nous sera très difficile de défendre un média coupable d'avoir relayé des insultes », prévient-il.