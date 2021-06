Bambaly : inauguration d’un centre de santé de 350 millions, construit par Sadio Mané

Le centre de santé de Bambaly (sud), village natal de l’international sénégalais Sadio Mané, a été inauguré ce dimanche par le gouverneur de Sédhiou, Pape Demba Diallo, a constaté l’APS.



D’un coût de 350 millions financé par l’attaquant de Liverpool (élite anglaise) cette infrastructure vient enrichir la carte sanitaire de la région.