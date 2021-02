Bambey: 04 morts et 06 blessés dans un carambolage sur la Rn3

Un carambolage impliquant 03 véhicules a fait des victimes et des dégâts matériels. Selon des sources de Seneweb, 04 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation et 06 blessés dont 04 dans un état grave ont été évacués à l'hôpital régional de Diourbel.Le terrible choc s'est déroulé ce dimanche vers 12 heures sur la route nationale numéro 03 au niveau de la sortie de Lagnar, une localité du département de Bambey.Un bus de 71 places, un véhicule de marque Peugeot 505 (07 places) et un autre véhicule de marque Peugeot 307 (allô Dakar) ont fait un carambolage qui a causé la mort de w4 personnes.La gendarmerie de Bambey a ouvert une enquête !