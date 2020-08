Bambilor : Ils volent à leur employeur des oeufs et des sacs d'aliments d'une valeur de 19 millions FCFA

Fallou Faye, Alassane Fall, Demba Bâ et Moussa Cissé sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion au préjudice de leur employeur, Abdoulaye Fall. Ils auraient subtilisé des sacs d’aliments et des plateaux d’œufs dans sa ferme située à Bambilor. Un préjudice estimé à 19 millions de francs. Ils ont été attraits à la barre des flagrants délits de Dakar.







Abdoulaye Fall avait remarqué une baisse de son chiffre d’affaires et de production dans sa ferme. Il décide alors de visionner les caméras de surveillance. Par chance il tombe sur une vidéo du 11 juin, sur laquelle il voit ses employés en train de charger des plateaux d’œufs dans une voiture de marque Dacia 3609 DE. Il convoque ses employés pour leur montrer ladite vidéo.





Unanimement, ils se défendent en prétextant que ce véhicule avait livré des œufs à la ferme par erreur. Abdoulaye Fall découvre par la suite une autre vidéo qui dévoile des sacs d’aliments chargés dans une camionnette, tôt dans la matinée, pour une destination inconnue.





Selon, Abdoulaye Fall, chaque fin du mois, quand il faisait l’inventaire, il notait un écart de 1000 plateaux d’œufs. Pis, qu'ils faisaient leur magouille entre 6h et 7h du matin.





Il a réclamé 40 millions de francs Cfa pour la réparation du préjudice. Le parquet a requis un an de prison ferme à l’encontre des prévenus. La défense a sollicité la relaxe des prévenus qui seront fixés sur leur sort le 7 août prochain.