Bande de filaos de Guédiawaye : Le Maire Ahmet Aïdara fait de graves révélations sur la bamboula foncière

Le déclassement par décret du 4 juin 2021 des 150 hectares de la bande de filaos de Guédiawaye a activé le turbo d’une prédation foncière effrénée. Du moins, à en croire le premier magistrat de cette ville de la banlieue, Ahmet Aïdara. S’adressant, en effet, au ministre de l’urbanisme Abdoulaye Saydou Sow à ce propos, le maire Aïdara a révélé les dessous d’une grave « bamboula foncière » qui est en train de s’opérer au nez et à la barbe des populations de Guédiawaye.





« Les terres de la bande de filaos font l’objet d’une prédation indescriptible », martèle l’ancien animateur de la matinale de fait divers Teuss sur la Sen Tv.





Allant plus loin dans ses révélations, il déballe : « Senfoot 1 et Senfoot 2 ont plus de 200 parcelles sur cette bande, Racine Building a plusieurs hectares. Un certain Ndiaye, dont je tairais le prénom, a reçu 4 hectares. Le syndicat des agents des impôts et domaines, eux on croirait que les terres du pays leur appartiennent. Ce syndicat a reçu 4 hectares. La coopérative du cadastre a aussi reçu 5 hectares sur cette bande de filaos… »