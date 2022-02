Bande des filaos de Guédiawaye : 320 conseillers municipaux sortants reçoivent chacun une parcelle, des lutteurs et des notables servis...

La bande des filaos, communément appelée Littoral de Guédiawaye, est au cœur d'un nouveau "tong-tong" foncier.



D’après le quotidien Libération, 320 conseillers municipaux sortants des 5 communes et de la Ville de Guédiawaye ont reçu chacun une parcelle.



Des lutteurs, des délégués et des imams ont été également servis.



En effet, tous les conseillers sortants du département ont effectivement reçu une parcelle en plus de recevoir une notification.



Une opération qui s’est faite dans l’opacité totale, indique ce journal.



À rappeler que la coopérative des agents du Cadastre avait acquis 5 ha au niveau de la bande des filaos de Guédiawaye.



Idem pour le syndicat des Impôts qui a fait main basse sur 4 ha. L'État du Sénégal avait tout bloqué, retirant ainsi les 9 ha qui leur sont attribués sur la bande des filaos.