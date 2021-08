Bande Filao de Guédiawaye : ‘’C’était désolant de voir cette boulimie foncière se développer avec la complicité de nos élites locales’’ (Ingénieur)

Malgré la résistance de la population et les défenseurs de l’environnement pour préserver la bande de filaos du littoral de Guédiawaye, la menace de l’environnement est toujours réelle dans cette zone. Cette forêt classée, située en périphérie de Dakar, est en phase de disparition, pour laisser la place à des logements.





Une situation que l’ingénieur en télécommunication et habitant de la localité, Mamadou Aw, dénonce avec la dernière énergie. Il pointe du doigt la complicité des autorités locales dans cette affaire.





"Au fil du temps, ce cadre si unique en son genre, commençait à se déprécier du fait d’agression de tout bord (écologique mais surtout humaine). C’était désolant de voir cette boulimie foncière se développer avec la complicité de nos élites locales", accuse-t-il.





Selon lui, cela va de pair avec le désengagement de ces mêmes autorités locales vis-à-vis des services de santé et de l’éducation qui relèvent des compétences transférées par l'État aux collectivités locales suite à l’acte 3 de la décentralisation.





Pour mieux combattre ces pratiques, l’initiateur du mouvement citoyen dénommé Ligeeyal sa Gox, qui a rejoint le parti de Thierno Alassane Tall a posé sa candidature pour la mairie de Golf Sud.