Bandit tué à Keur Massar: Un redoutable gang démantelé, des armes blanches saisies

Suite à l'arrestation du meurtrier de S.D, la Brigade de Recherches ( BR) de Keur Massar a démantelé une bande d'agresseurs avec des armes. Tout est parti lorsque la victime S.D a tenté d'agresser la sœur d'un autre membre de leur gang, C .B alias Diondo.







"Saliou Dane, trafiquant notoire de drogue et agresseur patenté complètement ivre a attaqué à coups de pompe à gaz lacrymogène Cheikhouna Babou qui s'interposait entre lui et sa sœur. Une vive altercation s'en est suivie et Cheikhouna Babou, aidé par son cousin Demba Diakhaté, se sont acharnés sur la victime. Cette dernière a reçu plusieurs coups de couteaux" selon une source de Seneweb.





Après avoir commis le meurtre, Cheikhouna Babou a demandé à ses amis Ibrahima Niang alias Khalil et Serigne Kosso Ndiaye, autres membres actifs du gang de l'aider à organiser sa fuite. C'est ainsi que Ibrahima Niang a récupéré Cheikhouna Babou, le présumé meurtrier et sa copine D. K, âgée seulement de seize ans, les a amenés chez Alain Corréa qu'il les héberge pour la nuit avec la complicité de son père Jean Alida Corréa.









En toute connaissance de cause, les Corréa les suggèrent de rester sur place jusqu'au crépuscule et avec son véhicule, le père Corréa les exfiltre de keur massar en les suggérant de se rendre en Casamance chez un de ses parents nommé Mouhamed Badji alias Gambien qu'il avait instruit de les recevoir et de les héberger dans son village natal à Balandine. Mais en parfaite synergie avec les unités du Sud notamment la BR de Ziguinchor et la BT de Bignona, le concours des services techniques aidant, Cheikhouna Babou a été interpellé à Bignona. Il a été poursuivi pour meurtre et détournement de mineur.





Quant aux nommés Ibrahima Niang, Serigne Thierno Kosso Ndiaye, Alain Corréa et Jean Alida Corréa, ils ont été arrêtés pour recel de malfaiteurs.





Le véhicule utilisé pour faciliter la fuite du présumé est immobilisé à la Brigade de Recherches de keur Massar. L'arme du crime ainsi qu'un arsenal de cinq (05) autres armes blanches ont été retrouvés chez Serigne Thierno Kosso Ndiaye. Alors que le pantalon taché de sang de la victime que portait le présumé meurtrier au moment des faits, a aussi été retrouvé au domicile des Corréa.