Banditisme à Mbour : La police démantèle le gang qui tentait de violer les femmes

La Police démantèle un gang à Mbour

Ouf de soulagement des populations de Mbour où les policiers du commissariat central ont démantelé le redoutable gang de cambrioleurs qui tentait également de violer les femmes. Selon des informations de Seneweb, M. Diallo et B. Fall, auteurs de plusieurs crimes commis sur la Petite Côte, sont finalement tombés dans les filets des hommes du commissaire El Hadj Baïty Sène. Révélations !





Belle prouesse à l’actif de la police de Mbour qui a mis fin aux agissements de la bande de malfaiteurs qui avait semé la peur dans certains quartiers de la Petite Côte.





En effet, M. Diallo et B. Fall sont impliqués dans une série de cambriolages et de tentatives de viol commis à Mbour au cours des mois de novembre et de décembre.





Leur modus operandi consistait à repérer des maisons avant d'y pénétrer tard la nuit pour les cambrioler et violer les femmes retrouvées sur les lieux.





Selon des confidences faites à Seneweb, une dame a failli être abusée sexuellement à l'intérieur de son domicile situé au quartier Zone Sonatel, par ces bandits.





Activement recherchés, suite à une série de plaintes et de complaintes, les deux caïds M. Diallo et B. Fall avaient pris la fuite pour échapper à la prison.





Mais c'était sans compter avec la détermination et la ténacité des hommes du commissaire El Hadj Baïty Sène qui ont réussi à pêcher ces deux gros poissons encombrants.