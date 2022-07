Banque Agricole : Lancement, mardi prochain, de Woomal Mbay, une solution de pompage et d’irrigation solaire connectée

Dans la dynamique de promouvoir une agriculture intelligente face au climat, La Banque Agricole (LBA), en partenariat avec USAID Trade Hub et Nadjibi Sénégal, lance “le produit dénommé Woomal Mbay, une solution de pompage et d’irrigation solaire connectée”, informe-t-elle dans un communiqué.





“L’offre de financement porte sur trois systèmes de pompes solaires respectivement de 1ha, 2ha et 3ha accompagnés d’une application de contrôle et de gestion sur Android, ainsi que de logiciels de renforcement de capacités”, précise la Banque agricole.





Le but du projet est de permettre aux producteurs agricoles des régions de Dakar, Louga, Matam, Saint-Louis et Thiès d’améliorer leurs productivités agricoles, de réduire l’impact de leurs activités sur le climat à travers la démocratisation de l’accès au pompage et à l’irrigation solaire. Le projet contribuera à l’amélioration du bien-être des communautés bénéficiaires et à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.





A travers la mise en œuvre de ce projet qui entre en droite ligne des préoccupations du PSE Vert, LBA, première banque commerciale sénégalaise accréditée au Fonds Vert pour le Climat, participe au développement d’une agriculture sobre en carbone et résiliente face au changement climatique. En définitive, La Banque Agricole contribue à l’atteinte des objectifs d’adaptation et d’atténuation que le Sénégal s’est assigné dans sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN).