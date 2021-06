Bargny : Lsd et les transformatrices de poisson ne veulent plus de la centrale à charbon

Centrale à charbon, la communauté de Bargny dit toujours NIET ! ( Illustration )

Bargny est l’une des localités du littoral les plus touchées par l’érosion côtière, mais aussi par les changements climatiques. Ces phénomènes naturels sont accentués, selon Lumière synergie pour le développement (Lsd) et les femmes transformatrices de poisson, par l’implantation de la centrale à charbon dans cette localité.





‘’Bargny est très vulnérable au changement climatique et à l’érosion côtière. Et avec l’installation de la centrale à charbon, les problèmes sont devenus plus complexes. Aujourd’hui, nous n'avons plus d’espace pour mener nos activités. Et avec la pollution, les ressources maritimes sont de plus en plus rares’’, informe Ndèye Yacine Dieng, porte-parole des femmes transformatrices de poisson.





Ces dernières étaient en atelier de formation et de renforcement de capacités en communication, pour une meilleure connaissance de la justice climatique. Un atelier organisé par Lsd, afin de mener leur propre combat.





Elles ont réclamé, à l’issue de leur formation, la délocalisation de la centrale à charbon de Bargny.





‘’Nous demandons la délocalisation de la centrale et que ces terres (29 hectares) qui nous ont été spoliées sans consentement, ni dédommagements, nous reviennent. Nous sommes même prêtes à les racheter’’, soutient Ndèye Yacine Dieng.





Selon la vice-présidente de Lsd, Aby Dia, ‘’la centrale à charbon de Bargny est en phase de liquidation judiciaire. Et les femmes transformatrices de poisson sont plus légitimes pour que ces terres leur reviennent’’.