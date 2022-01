Barkedji : Les populations organisent une marche pour réclamer "justice pour Birassi Sow" tué par un chef de village

Les populations de la commune de Barkedji ont organisé, ce samedi 22 janvier, une marche pacifique pour réclamer justice pour Birassi Sow, ce jeune homme âgé de 28 ans tué à coups de coupe-coupe dans la nuit du 14 au 15 janvier par le chef de village de Mbel Kadji, ivre au moment des faits.



Selon Adramé Sow, porte-parole des populations, « cet acte odieux est juste un assassinat que rien ne peut et ne pourra justifier. La vie est sacrée et personne n’a le droit d’ôter la vie d’une personne », martèle-t-il. Les populations de Barkedji se disent meurtries par ce crime crapuleux et s’inclinent devant la mémoire du disparu et de toutes les victimes tuées dans des circonstances pareilles, a indiqué M. Sow. Elles réclament l’application de la loi dans toute sa rigueur et s’engagent à lutter contre la criminalité par des moyens pacifiques, légitimes et légaux.



Pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la localité, les populations réclament la finalisation, dans les meilleurs délais, de la construction de la brigade de gendarmerie et l’interdiction systématique de la vente clandestine d’alcool et le port d’armes blanches dans les cérémonies familiales. La marche pacifique a pris devant le portail de la sous-préfecture où les populations ont remis un mémorandum à l’autorité administrative Salif Ba qui a promis de le transmettre aux autorités compétentes.



Pour rappel, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 janvier, le chef de village de Mbel Kadji, Moukhtar Sow a tué Birassi Sow à coups de machette suite à une altercation.