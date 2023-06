Barry Sine : Ce que l'on sait de l'homme qui s'en est pris à l'imam

C'est le fait marquant de la célébration de la Tabaski, ce jeudi, au Sénégal. En pleine prière des deux Rakka, un homme, armé d'un couteau, surgit brusquement et attaque l'imam Mame Balla Mbacké. Plus de peur que de mal à Barry Sine, localité située à Fatick.



Selon nos informations, l'agresseur est un déficient mental. D'ailleurs, "D. T. sera acheminé à Dalal Xel dans les prochaines heures", nous renseigne-t-on.



L'imam, quant à lui, a pris les choses avec beaucoup de philosophie et est rentré chez lui à Darou Salam, quelques heures après la prière.



Nous y reviendrons.