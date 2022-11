Barth et l’ambition de rendre les Dakarois ponctuels

La ponctualité n’est pas le fort des Sénégalais. Et Barthélémy Dias est décidé à prendre à bras le corps ce problème en tentant de faire arriver les Dakarois à l’heure.Ainsi dans dans le cadre de la modernisation et de l’aménagement de l’agglomération, le maire de la Capitale a initié le programme « Dakar à l’heure » qui consiste à « installer des horloges urbaines dans certains ronds-points et axes stratégiques de la ville dans le but d’améliorer la culture de la gestion du temps des agents économiques ».