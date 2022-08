Bassirou Bâ, président « Aar sounou moomel » : « La situation (du monde rural) est grave et alarmante en cette période de l’hivernage »

Le président du mouvement «Aar Suñu Moomel», accompagné d’une forte délégation était l’hôte des paysans de Tambacounda. Bassirou Bâ a fait le point sur la tournée, le constat et les difficultés que vivent les paysans. Il a décrié la qualité de la semence octroyée aux paysans et le déficit criard d’engrais.





« Nous sommes en train de faire le tour du pays en nous rendant au niveau des champs pour voir de visu le comportement des cultures et également le niveau d’exécution de la distribution de l’engrais et des semences. Après une série de visites des champs, nous nous sommes entretenus avec les paysans de Tambacounda après plusieurs visites de terrains pour voir et constater de visu leurs différents champs de production» campe-t-il d'emblée. Avant de faire quelques constats : « Il est ressorti que le ministre avait annoncé en grande pompe que tout se passe très bien et que les engrais ont été distribués ainsi que les semences. Malheureusement, les nombreux paysans que nous avons rencontrés, se sont désolés de ce message du ministre de l’Agriculture qui a dit tout sauf ce qui se passe sur le terrain, déplore Bassirou Bâ.





"Le ministre a dit que les semences sont données à tous les paysans. Ce qui n’est pas exact. Et pourtant, l’enveloppe pour une bonne campagne agricole a évolué de 60 à 70 milliards. Malheureusement, cela ne s’est pas senti sur le terrain. Et les paysans vivent le calvaire malgré la bonne pluviométrie. La situation est grave et alarmante en cette période de l’hivernage. Partout où nous sommes passés, le constat est le même. L’approvisionnement en engrais fait défaut », note-t-il.





En guise de solutions, il propose et let en garde : « Nous alertons sur les risques qui guettent le pays si des solutions ne sont pas apportées. Parce que les paysans sont laissés à eux. Car le kilogramme de semence d’arachide est passé de 140 à 280 FCFA. L’engrais est passé de 7 000 à 9 000 FCFA. Et l’engrais urée est devenu plus cher encore, le sac est passé de 9 000 à 18 750 FCA. Nous sommes alors navrés d’entendre le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural annoncer que tous les paysans sont servis. Nous avons constaté le contraire. L’Etat a négligé le système de l’Agriculture. Tous les pays développés, le sont grâce à l’agriculture. Et tous les pays du monde ont misé sur l’agriculture pour se développer économiquement à l’exception de notre pays", rappelle-t-il.