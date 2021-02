Bassirou Diomaye Faye : ‘’ Rien ne me surprendrait…’’

Même si son leader, Ousmane Sonko, soutient n’avoir rien à se reprocher dans l’affaire d’accusations de viol répété et de menace dont il fait l’objet, Bassirou Diomaye Faye, coordonnateur des cadres de Pastef pense que le pouvoir en place est prêt à tout pour écorner l'image de son mentor.‘’Ce n’est pas avoir peur, mais on sait qu’ils sont capables du pire parce qu’il n’y pas d’élégance de leur part dans cette affaire. Rien ne me surprendrait de leur part surtout sur l’absence de gentleman démocratique’’, lance-t-il à l'émission Grand Jury de la Rfm.Ce dernier dégage toute responsabilité du leader de Pastef dans les violences qui ont eu lieu le jour de sa convocation à la Section de Recherche.‘’Ousmane Sonko n’a aucune responsabilité dans ces violences. Alors pourquoi on l’inculperait dans ces histoires? Il n’a jamais appelé à la violence. Aujourd’hui, aller dans une tentative de scénario qui fait un flop et vouloir s’accrocher à une autre infraction, je pense que c’est se ridiculiser davantage. Ce théâtre aura assez duré pour qu’on en rajoute une tragi-comédie qui est en train de se jouer sous nos yeux’’