Bataille Rangée à Taïf: 3 bergers et 2 cultivateurs envoyés en prison

Une affaire de vol de bétail a viré à une bataille rangée à Taïf, entre bergers et cultivateurs. Ainsi des blessés et des arrestations ont été notés dans les deux parties. L'intervention rapide de la gendarmerie a permis de limiter les dégâts.





Que s'est-il passé ?





Cinq moutons appartenant à M.Thialaw ont été volés dans le village de Banane situé dans la commune de Sadio. La victime et ses voisins ont suivi les traces des voleurs jusqu'au village de Nghaye dans la commune de Taïf. Sur place, les populations de Banane ont surpris un jeune "berger " auprès des 5 moutons attachés dans un trou au niveau de la carrière de Danki.





Aussitôt, le suspect a pris la fuite. Mais C.Guèye et A.Faye, à bord d’une moto, ont traqué le fugitif jusqu'au domicile de E.A.Ka.





Contre toute attente, le maître des lieux a refusé de livrer le jeune berger et interdit aux deux cultivateurs susnommés, d'accéder à son domicile.





Au cours de ce méli-mélo, le propriétaire du domicile, a donné un coup d'une barre de fer à C.Guèye qui s'est écroulé à même le sol. Malgré tout, E.A.Ka n'a pas lâché prise. En effet,il a aussi poignardé la victime, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Le cultivateur A.Faye a décidé de se venger contre E.A.Ka en tabassant son épouse. La dame a été mise ko. Il s'en est suivi une bataille rangée entre des habitants de ces deux localités.





N'eût été l'intervention rapide des gendarmes, l'irréparable allait se produire. Mais les pandores, sous la direction de l'Adjudant Ndiaye, commandant intérimaire de la brigade de Taïf, se sont interposés entre les deux camps.





Selon nos informations, le jeune berger suspecté, a réussi à s'échapper grâce à la complicité E.A.Ka (le propriétaire du domicile qui avait refusé de livrer le fugitif).





L'enquête, rondement menée par la gendarmerie de Taïf, a permis d'interpeller 5 dont 3 dans les rangs des bergers et 2 dans ceux des cultivateurs.





M.Bâ et I.Ka ont été arrêtés pour détention illégale d'arme blanche ( machette) et coups et blessures volontaires ainsi que E.A.Ka qui est poursuivi pour recel de malfaiteur et coups et blessures volontaires d'après nos sources proches du parquet.





Quant aux deux cultivateurs domiciliés au village de Banane, D.Mbaye et A.Faye sont visés pour coups et blessures volontaires.