Bataille rangée à Touba: 03 individus placés en garde-à-vue, 29 autres libérés

Du nouveau dans l'affaire de la bataille rangée entre des habitants de deux villages à Touba. En effet, parmi les 34 individus arrêtés par la gendarmerie, 29 ont été libérés hier lundi selon des sources de Seneweb. Entendus par les enquêteurs, ces derniers ne seraient pas impliqués dans la bagarre. Ainsi, ils restent à la disposition de la justice.





Mais l'enquête pilotée par les pandores de la brigade de proximité de Touba Bélel incrimine 05 autres personnes dont 03 sous régime de garde-à-vue, pour coups et blessures volontaires réciproques. En effet, les 02 autres mis en cause sont actuellement internés à l'hôpital Matlaboul Fawzayni à cause de la gravité de leurs blessures. Mais ils seront arrêtés par les hommes du commandant Cissé dès leur sortie de la structure sanitaire.





Les hommes en bleu ont saisi plusieurs machettes et des bâtons auprès des belligérants selon nos informations. Pour rappel, cette bataille rangée a opposé, dimanche dernier, des jeunes du village de Naydé et ceux du village de Pollé, occasionnant 05 blessés dont 02 graves. A l'origine, des chèvres perdues retrouvées dans un troupeau. L'enquête suit son cours !